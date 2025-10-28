ЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша

Центральная избирательная комиссия КР 28 октября 2025 года приняла решения об отказе в регистрации четырем кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша: Болотбеку Дуйшеналиеву, Жалолидину Нурбаеву, Гулсаре Каримовой и Шайлообеку Атазову. Все они выдвигались по многомандатным избирательным округам в рамках досрочных парламентских выборов, назначенных на 30 ноября.

Как сообщили в ЦИК, рабочие группы по приему и проверке документов установили, что кандидаты не соответствуют требованиям, установленным конституционным Законом «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша». Как отметили в ЦИК, основания для отказа в регистрации в каждом случае были разными, однако все решения ЦИК принимались на основании заключений рабочих групп и норм действующего законодательства.

Болотбек Дуйшеналиев (округ № 14)

По данным МВД, с 2011 года он состоял на профилактическом и оперативно-профилактическом учете как лицо, причастное к организованной преступной группе. Кроме того, согласно информации Пограничной службы ГКНБ, в 2023–2024 годах он находился за пределами Кыргызстана в общей сложности 210 дней, что нарушает требование о постоянном проживании в стране не менее пяти лет, установленное частью 4 статьи 59 конституционного закона.

Жалолидин Нурбаев (округ № 5)

В отношении Нурбаева были возбуждены два уголовных дела — в 2006 и 2021 годах. Оба дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям. В соответствии с частью 4 статьи 3 закона «О выборах» лица, в отношении которых уголовные дела прекращены по таким основаниям, не имеют права баллотироваться в депутаты.

Гулсара Каримова (округ № 12)

Согласно данным Национального агентства по делам религий, она ранее возглавляла религиозную организацию «Келечек Умма» и с 2023 года — религиозный учебный центр «Сыддык Мухаммед Балту». Закон запрещает религиозным деятелям баллотироваться в депутаты в течение пяти лет после прекращения религиозной деятельности.

Шайлообек Атазов (округ № 6)

С 2024 года он состоит на профилактическом учете как лицо, связанное с организованной преступной группой. Кроме того, по данным Пограничной службы ГКНБ, Атазов находился за пределами страны с 13 марта по 29 ноября 2024 года — 260 дней, что также нарушает требование о постоянном проживании.

Отмечается, что ЦИК руководствовалась частью 4 статьи 3, частью 4 статьи 59 и частью 11 статьи 61 конституционного Закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», а также положениями конституционного Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов».

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября 2025 года.