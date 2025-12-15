Кыргызстанцы стали реже использовать пиротехнику. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Нурсултан Ташибек уулу.

По его словам, в 2023 году в республику завезли более 1 тысячи тонн пиротехники, а в 2024-м — всего 269 тонн.

«Это в разы меньше, значит, люди осознают вред использования пиротехнических изделий, меньше покупают и используют. Конечно, мы не можем кардинально всем запретить, это права граждан. Многое зависит от экологического сознания», — сказал Нурсултан Ташибек уулу.

Читайте по теме Минприроды призывает госорганы и местные власти отказаться от новогодних салютов

Он напомнил, что Минприроды обратилось с инициативным письмом в администрацию президента с призывом отказаться от новогодних салютов. Администрация рекомендовала полномочным представителям главы государства в областях, мэриям городов, госорганам, предприятиям и учреждениям воздержаться от фейерверков.

«Госорганы придерживаются наших рекомендаций. В Оше, например, уже отказались от салютов. В зимний отопительный период загрязнение воздуха и так на высоком уровне, а салюты усугубляют ситуацию. Они загрязняют не только воздух, но и всю экосистему — почву, воду», — добавил Нурсултан Ташибек уулу.