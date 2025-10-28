18:19
Власть

США и Япония заключили сделку, объявив о «золотом веке» в отношениях двух стран

Президент США Дональд Трамп, прибывший с визитом в Токио, и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о редкоземельных металлах, а также объявили о начале новой «золотой эры» в отношениях между государствами.

«Очень крепкое рукопожатие», — сказал глава Белого дома, когда позировал вместе с первой в истории Японии женщиной, ставшей главой правительства, для фотографов во дворце Акасака в центре Токио.

«Из того, что я слышал от Синдзо и других, вы станете одним из великих премьер-министров. И позвольте поздравить вас с тем, что вы — первая женщина на этом посту. Это большое достижение», — добавил он.

Вновь избранная премьером страны Санаэ Такаити — близкая союзница убитого в 2022 году японского лидера Синдзо Абэ, друга и партнера Трампа по гольфу.

Заключенное соглашение о поставках стратегических минералов и редкоземельных элементов призвано уменьшить зависимость от Китая, который контролирует материалы, лежащие в основе современной техники — от смартфонов до истребителей.

Два лидера договорились работать над «новым золотым веком» в отношениях Вашингтона и Токио.

Такаити подарила Трампу сумку для гольфа с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямы, клюшку покойного экс-премьера страны Синдзо Абэ, и две бейсболки с надписью «Japan Is Back». Она также заявила, что «впечатлена и вдохновлена» миротворческими усилиями президента США, и, как заявили в Белом доме, пообещала выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348851/
