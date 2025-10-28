12:06
Власть

Кабмин обновил перечень высокогорных населенных пунктов Кыргызстана

Кабинет министров обновил перечень высокогорных населенных пунктов Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Документом утвержден обновленный перечень населенных пунктов, расположенных в высокогорных зонах страны, уточнили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Он принят в соответствии с законодательством о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных районах. В перечне отражены 29 таких районов, расположенных в регионах.

Новый документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/348750/
просмотров: 411
Версия для печати
