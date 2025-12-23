С 2026 года в КР начнут выплачивать пособие для семей в высокогорных районах

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вводится новое ежемесячное пособие для семей, проживающих в высокогорных и труднодоступных районах страны. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

Речь идет о пособии «Помощь жителям высокогорных районов» («Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк»), которое будет выплачиваться семьям, проживающим в высокогорных, отдаленных и отдельных приграничных населенных пунктах, имеющих особый статус. Выплаты предусмотрены с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Размер пособия составит 3 тысячи сомов в месяц. Выплаты будут назначаться независимо от социально-экономического положения семьи и без учета районного коэффициента.

Заявления на получение пособия начнут принимать с января, а первые выплаты стартуют с 1 февраля 2026-го.

Для оформления необходимо обратиться с заявлением в территориальное подразделение в сфере социального обеспечения.

В Минтруда сообщили, что ведомство провело обучение для сотрудников территориальных управлений Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. В ходе обучения был представлен новый модуль Единой системы социального обеспечения и разъяснен порядок назначения пособия.

Напомним, изменения были внесены в Закон КР «О государственных пособиях в КР» 6 декабря 2024 года.