17:09
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

С 2026 года в КР начнут выплачивать пособие для семей в высокогорных районах

С 1 января 2026 года в Кыргызстане вводится новое ежемесячное пособие для семей, проживающих в высокогорных и труднодоступных районах страны. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

Речь идет о пособии «Помощь жителям высокогорных районов» («Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк»), которое будет выплачиваться семьям, проживающим в высокогорных, отдаленных и отдельных приграничных населенных пунктах, имеющих особый статус. Выплаты предусмотрены с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Размер пособия составит 3 тысячи сомов в месяц. Выплаты будут назначаться независимо от социально-экономического положения семьи и без учета районного коэффициента.

Заявления на получение пособия начнут принимать с января, а первые выплаты стартуют с 1 февраля 2026-го.

Для оформления необходимо обратиться с заявлением в территориальное подразделение в сфере социального обеспечения.

В Минтруда сообщили, что ведомство провело обучение для сотрудников территориальных управлений Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. В ходе обучения был представлен новый модуль Единой системы социального обеспечения и разъяснен порядок назначения пособия.

Напомним, изменения были внесены в Закон КР «О государственных пособиях в КР» 6 декабря 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355700/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
Кабмин обновил перечень высокогорных населенных пунктов Кыргызстана
Президент подписал закон о выплате «Бала Береке» многодетным матерям
В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
С 2027 года начнут платить за рождение 4-го и последующих детей. ЖК принял закон
Депутат предлагает открыть call-центр для разъяснений по пособиям
Об усилении контроля над использованием средств для пособий заявили в Минфине
На выплаты за рождение 4-го и последующих детей выделят 6,6 миллиарда сомов
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
17:03
На год лишили водительских прав бывшего министра науки Бактияра Орозова На год лишили водительских прав бывшего министра науки...
17:01
С 2026 года в КР начнут выплачивать пособие для семей в высокогорных районах
16:58
Почти 21 миллиард сомов долгов по налогам и страховым взносам взыскали в КР
16:55
Центр для детей на базе школы № 61 в Бишкеке откроют в феврале
16:26
Депутат ЖК призвал не принимать сразу в трех чтениях проект бюджета на 2026 год