Президент подписал закон о выплате «Бала Береке» многодетным матерям

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике».

Согласно документу, вводится новая единовременная выплата «Бала Береке» для многодетных матерей, постоянно проживающих в высокогорных и труднодоступных районах страны. Получить ее смогут гражданки КР и кайрылманы, родившие четырех и более детей после 1 января 2026 года.

Выплата «Бала Береке» будет предоставляться по достижении ребенком возраста одного года, а ее размер и порядок назначения утвердит кабинет министров. При этом районный коэффициент применяться не будет.

Закон также уточняет, что семьи, проживающие в высокогорных и отдаленных зонах, имеют право на получение ежемесячного пособия, независимо от получения других видов госпособий, за исключением помощи малоимущим семьям с детьми до 16 лет.

Документ вступает в силу с 1 января следующего года, за исключением одного подпункта, который начнет действовать через десять дней. Кабмин обязан до этого срока привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.

Как сообщил ранее министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, деньги будут выплачивать матерям, родившим четвертого и более детей после 1 января 2026-го. По его словам, в бюджете 2027 года уже предусмотрено 6,6 миллиарда сомов.