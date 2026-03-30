Кабмин Кыргызстана готовит новые доплаты и льготы для высокогорья

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о гарантиях и компенсациях для граждан, проживающих и работающих в высокогорных зонах.

Документ предусматривает установление районных коэффициентов к заработной плате и социальным пособиям и ежемесячные надбавки к должностным окладам работников, занятых в высокогорных населенных пунктах.

Кроме того, проектом предлагается утвердить новый порядок исчисления трудового стажа для выплаты таких надбавок.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на упорядочение системы господдержки с учетом обновленного перечня высокогорных населенных пунктов, утвержденного в 2025 году. В настоящее время к таким территориям отнесены 430 населенных пунктов.

Проект предусматривает пересмотр районных коэффициентов: для 74 населенных пунктов они могут быть снижены, а для 16 — увеличены. При этом для части территорий планируется сохранить дополнительные гарантии, чтобы не допустить ухудшения положения граждан.

По предварительным расчетам, дополнительные расходы из республиканского бюджета на выплаты жителям новых включенных населенных пунктов составят около 228,65 миллиона сомов.

В случае принятия постановление вступит в силу с момента подписания.