Кабмин Кыргызстана готовит новые доплаты и льготы для высокогорья

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о гарантиях и компенсациях для граждан, проживающих и работающих в высокогорных зонах.

Документ предусматривает установление районных коэффициентов к заработной плате и социальным пособиям и ежемесячные надбавки к должностным окладам работников, занятых в высокогорных населенных пунктах.

Кроме того, проектом предлагается утвердить новый порядок исчисления трудового стажа для выплаты таких надбавок. 

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на упорядочение системы господдержки с учетом обновленного перечня высокогорных населенных пунктов, утвержденного в 2025 году. В настоящее время к таким территориям отнесены 430 населенных пунктов.

Проект предусматривает пересмотр районных коэффициентов: для 74 населенных пунктов они могут быть снижены, а для 16 — увеличены. При этом для части территорий планируется сохранить дополнительные гарантии, чтобы не допустить ухудшения положения граждан.

По предварительным расчетам, дополнительные расходы из республиканского бюджета на выплаты жителям новых включенных населенных пунктов составят около 228,65 миллиона сомов.

В случае принятия постановление вступит в силу с момента подписания.
В КР оценщикам упростят допуск к экзамену: проект вынесли на обсуждение
Сезон рыбалки открыт: глава кабмина сделал заявление о потенциале отрасли
Адылбек Касымалиев на Digital Qazaqstan: ИИ уже меняет Кыргызстан
Глава кабмина КР принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Назначен новый замминистра науки: Азиз Мамыров будет курировать цифровизацию
В кабмине обсудили права детей с инвалидностью и новую программу до 2030 года
Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу
Глава кабмина Кыргызстана едет в Казахстан на встречи ЕАЭС и цифровой форум
Талас примет День независимости: власти требуют высокий уровень
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Популярные новости
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
Бизнес
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
