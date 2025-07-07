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Общество

Меры поддержки для работающих в условиях высокогорья инициируют в парламенте

Изменения в Закон КР «О государственном пенсионном социальном страховании», инициированные депутатом ЖК Кубанычбеком Самаковым, вынесены на общественное обсуждение.

Документ разработан в целях совершенствования мер поддержки граждан КР в связи с проживанием и работой в условиях высокогорья.

Согласно действующему законодательству, пенсия по возрасту устанавливается женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, по достижении 45 лет и при страховом стаже 20 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в условиях высокогорья.

Законопроектом предлагается сократить срок работы в условиях высокогорья до 12 календарных лет.

Кроме того, по действующему закону пенсии по возрасту устанавливаются мужчинам — по достижении 60 лет, женщинам — по достижении 55 лет, если они проработали, соответственно, не менее 25 и 20 календарных лет в отдаленных и труднодоступных зонах.

Законопроектом предлагается сократить этот срок до 15 календарных лет, как для женщин, так и для мужчин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335373/
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