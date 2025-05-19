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Общество

1 тысяча 800 метров — нардепы оставили прежним уровень, считающийся высокогорьем

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассматривает проект постановления об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных в высокогорных районах.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Ализа Солтонбекова проинформировала, что в список вошли населенные пункты, расположенные выше 1 тысячи 800 метров над уровнем моря.

По ее словам, перечень высокогорных и труднодоступных населенных пунктов утвержден в 1997 году. В 2025-м из него вывели 61 населенный пункт, так как их больше не существует. И 31 новый населенный пункт включен в обновленный список. Теперь он состоит из 791 населенного пункта.

Напомним, ранее кабмин предлагал увеличить высоту, которая считается высокогорьем, до 2 тысяч метров над уровнем моря. Для живущих и трудящихся в условиях высокогорья граждан предусмотрены компенсации и доплаты. 

Жогорку Кенеш с предложением кабмина не согласился и решил оставить все, как прежде. Однако позже стало известно, что в подписанном президентом варианте документа указана высота 2 тысячи метров над уровнем моря.

Депутаты выразили недовольство и создали рабочую группу, которая должна была выяснить, кто исправил законопроект, принятый ими. Результаты расследования нардепы так и не сообщили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329532/
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