Власть

Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об установлении переходного периода для жителей населенных пунктов, ранее отнесенных к высокогорным зонам.

Согласно документу, предлагается утвердить временное положение, которое позволит сохранить государственные выплаты для жителей сел, исключенных из перечня высокогорных территорий.

Как отмечается в справке-обосновании, в октябре 2025 года постановлением кабмина № 692 утвержден новый перечень населенных пунктов, расположенных в высокогорных зонах Кыргызстана. После инвентаризации выяснилось, что 34 населенных пункта не соответствуют установленным критериям высокогорья.

Ранее, с 1997 года, их жители получали районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплатам и социальным пособиям в рамках государственной поддержки для высокогорных и отдаленных территорий.

Чтобы избежать резкого снижения уровня жизни населения, проект постановления предусматривает переходный период. 

В течение этого времени граждане, которые на момент исключения населенных пунктов из списка постоянно проживают и работают в этих селах, сохранят право на получение доплат.

Согласно проекту, выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок будут осуществлять Министерство труда, социального обеспечения и миграции, Министерство финансов и областные государственные администрации.

Проект постановления опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. После завершения обсуждения документ может быть внесен на утверждение кабинета министров.
