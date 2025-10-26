Трамп не планирует встречаться с Путиным, пока не будет сделки по Украине

Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с Владимиром Путиным, пока у него не будет уверенности в близости договоренностей об окончании войны в Украине. Об этом президент США заявил журналистам на пути в свое азиатское турне.

«Нужно знать, что у нас получится заключить сделку. Тратить свое время впустую я не буду. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — сказал он в Катаре, где сделал промежуточную посадку перед началом турне по странам Азии, передает Reuters.

По мнению американского лидера, соглашение уже можно было бы заключить.

«Между ними, Зеленским и Путиным, очень много ненависти, огромная ненависть», — добавил он.

Напомним, ранее президенты двух стран договорились о второй личной встрече по итогам телефонного разговора 16 октября. Позже Дональд Трамп отменил ее.

Затем Соединенные Штаты объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл». А Евросоюз вводит в действие 19-й пакет ограничений против России.