Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп надеется на помощь Китая для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей скорой встречи с лидером Китая Си Цзиньпином надеется обсудить способы окончания войны в Украине.

Фото ВВС

Глава Белого дома говорил с журналистами на борту президентского самолета, который направляется в Азию, где он намерен провести пять дней. Дональд Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею, а также примет участие во встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая в воскресенье начнется в Куала-Лумпуре.

Представители СМИ спросили у Дональда Трампа, надеется ли он на помощь КНР в вопросе урегулирования российско-украинской войны.

«Мы бы хотели, чтобы Китай нам помог с Россией. Мы ввели против РФ очень большие санкции. Я думаю, они будут иметь очень обязательную силу. Но я хотел бы, чтобы КНР нам помогла», — ответил американский лидер.

Журналисты также спросили Дональда Трампа, не опасается ли он, что введенные им против России санкции приведут к эскалации.

«Я так не думаю. Он же (Владимир Путин. — Прим. ред.) говорил, что они не будут иметь такого уж большого влияния. Он так говорит. Я не думаю, что он прав в этом вопросе. Посмотрим, что будет. Я думаю, что он тоже хочет это закончить», — ответил президент США.

Напомним, Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным. Затем США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл». А Евросоюз вводит в действие 19-й пакет санкций против РФ.
