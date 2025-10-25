Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Заместителем министра финансов назначен Нурбек Акжолов.

Нурбек Акжолов работает в системе Министерства финансов с 2009 года. За 16 лет государственной службы он прошел путь от специалиста до начальника управления в сфере международных финансовых отношений.

Нурбек Акжолов имеет высшее образование по направлению «Финансы и кредит», а также степень магистра делового администрирования (MBA), полученную в ведущих университетах Японии. Его исследование было посвящено теме «Влияние внешней помощи на экономический рост в Кыргызской Республике».

Первый замполпреда президента в Ошской области Курбанбек Айтибаев ушел в отставку.

По некоторым данным, он подал заявление об увольнении в связи с выдвижением своей кандидатуры на досрочные выборы в Жогорку Кенеш.

Курбанбек Айтибаев занимал пост с 30 мая 2024 года.

Адылбек Тультемиров назначен послом Кыргызстана в Эфиопии.

Ранее Адылбек Тультемиров работал директором Международно-правового департамента Министерства иностранных дел и имеет значительный опыт дипломатической службы.

Заместителем председателя ЦИК стал Бахадыр Конуров.

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурлан Койчукеев сложил с себя полномочия, но продолжит работу в составе комиссии как ее член.

Бахадыр Конуров выдвинут в состав Центризбиркома парламентом по квоте партии «Ишеним», тогда как Нурлан Койчукеев назначался по президентской квоте.

Кроме того, Турусбек Омурзаков назначен специальным представителем ЦИК по городу Манасу и Сузакскому району. Он также будет выполнять функции координатора Центризбиркома по Джалал-Абадской области.

Ранее специальным представителем ЦИК по городу Манасу и Сузакскому району был Махмуд Жунусов.

Санжар Абдыгазиев назначен членом правления Национального банка Кыргызской Республики.

Прежний член правления Улан Жамалдинов ушел по личному заявлению.

Гендиректором Национальной телерадиовещательной корпорации назначен Уланбек Сатиев.

Уланбеку Сатиеву 41 год. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора НТРК и на протяжении длительного времени работал в пресс-службе главы государства.

Прежний глава НТРК Болотбек Тиллебаев освобожден от должности по итогам проверки комиссии, созданной администрацией президента.

Жумамидин Сулайманкулов назначен главой отдела организационно-инспекторской работы и местного самоуправления мэрии Оша.

До этого он работал начальником отдела информационного обеспечения муниципалитета южной столицы.

Замакима по социальным вопросам Октябрьского района Бишкека назначен Баркалбас Байтиков.

Эту должность занимала Асель Садыкова. Она освобождена из-за выявленных недостатков в школе № 56.

Кадровые перестановки в Патрульной службе милиции.

Майор милиции Борборбек Ташматов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления Патрульной службы милиции по ГУВД Бишкека, назначен начальником. Ранее этот пост занимал Манасбек Сыдыгалиев. Он назначен на эту должность 19 мая 2025 года.

В столичном УПСМ также произошли кадровые изменения в руководящем составе:

майор милиции Айбек Жамангулов, ранее командир полка УПСМ, стал заместителем начальника управления;

подполковник милиции Эрлан Мамыралиев, ранее инспектор отдела правоприменительной практики, назначен начальником отдела дорожного надзора;

старший лейтенант милиции Изабек Токтогожоев, ранее командир 1-й роты, теперь командир полка УПСМ по ГУВД Бишкека;

капитан милиции Мухаммед Халматов, занимавший пост заместителя командира 1-й роты, назначен командиром 1-й роты;

майор милиции Тилек Курманбеков назначен начальником дежурной части управления.

Руководителем УПСМ Оша назначен майор милиции Нурмат Эрназаров. До этого он занимал пост начальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД МВД.

