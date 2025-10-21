15:17
Стало известно, за что уволили Болотбека Тиллебаева с должности главы НТРК

Генерального директора НТРК Болотбека Тиллебаева сняли с должности по итогам проверки комиссии, созданной администрацией президента. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Отмечается, что по итогам проверки выявлены процедурные нарушения, и комиссия рекомендовала снять Болотбека Тиллебаева с должности.

Другой источник, работающий в НТРК, рассказал: проверка была связана с информацией о том, что гендиректор выдал квартиры, выделенные Государственной ипотечной компанией, своим приближенным.

Ранее ряд сотрудников НТРК заявил, что выделенные ГИК квартиры достались не нуждающимся работникам с многолетним опытом, а водителю, юристу, финансисту и другим приближенным к главе телеканала сотрудникам.

Сегодня президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об освобождении Болотбека Тиллебаева от занимаемой должности. Также он назначил Уланбека Сатиева новым генеральным директором Национальной телерадиовещательной корпорации.  
