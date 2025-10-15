Мэр Бишкека проверил исполнение его поручений в школе № 56

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездную проверку столичной школы № 56 в рамках исполнения ранее данных поручений. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Глава столицы ознакомился с ходом работ и отметил важность оперативного решения проблем.

«Можно было вместо отговорок искать решение. Подобные вопросы должны решаться комплексно и системно, без моего личного вмешательства. Нет необходимости ожидать моего приезда — вы должны действовать самостоятельно», — сказал он, обращаясь к руководителям городских служб.

Айбек Джунушалиев поручил завершить все начатые работы, привести в порядок фасад здания и благоустроить прилегающую территорию. Отдельное внимание уделил озеленению школьного двора.

В мэрии отметили, что МП «Бишкекасфальтсервис» заасфальтировало дорогу на территории учебного заведения, МП «Бишкекзеленстрой» подготовило лунки для посадки деревьев и осуществляет уход за зелеными насаждениями, а МП «Бишкексвет» заменило освещение в спортивном зале.

В следующем году в школе запланирован капитальный ремонт. Для этого из резервного фонда мэра будут выделены дополнительные средства. Реализация проекта позволит создать комфортные и безопасные условия для обучения школьников.

Читайте по теме Плачевное состояние городских школ. Айбек Джунушалиев уволил двух чиновников

Напомним, ранее Айбек Джунушалиев уже посещал школу № 56 и поручал устранить выявленные недостатки. Проверки начались после жалоб родителей школьников. Сообщалось, что в учебном заведении ученики 6-х классов остались без преподавателей четырех базовых предметов в самом начале учебного года.

Через некоторое время выяснилось, что там также отсутствовали педагоги по самым значимым предметам: русскому языку и литературе, математике, географии, физике и биологии, начиная с 5-го класса.