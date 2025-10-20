22:00
Общество

В Октябрьской администрации Бишкека кадровые изменения

В Октябрьской администрации Бишкека кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, заместителем акима по социальным вопросам назначен Баркалбас Байтиков.

Назначение произведено из резерва кадров мэрии Бишкека и направлено на повышение эффективности управления и привлечение в органы местного самоуправления профессиональных кадров и перспективной молодежи.

Ранее эту должность занимала Асель Садыкова. Она была освобождена от должности из-за выявленных недостатков в школе №56.
