22:11
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке временно вводят двустороннее движение на участке улицы Киевской

С 1 мая в связи с расширением улицы Шопокова временно вводится двустороннее движение на улице Киевской от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Такая мера направлена на анализ эффективности принимаемых решений и снижение транспортной нагрузки на прилегающие участки улично-дорожной сети.

Водителей просят с пониманием отнестись к введенным изменениям, строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки, а также проявлять повышенную внимательность при проезде указанного участка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372629/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи прошел рейд «Улица»
Горожане предлагают запустить автобусы по улице Ибраимова в Бишкеке
Мэр Бишкека раскритиковал подрядчиков, самовольно изменивших проект дороги
Мэрия Бишкека: Улица Санжыра в жилмассиве «Кок-Жар» будет отремонтирована
Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева
В столице будут закрыты для проезда некоторые отрезки улиц
В жилмассиве «Красный строитель» люди жалуются на разрушенную дорогу
Центральные улицы Бишкека 31 августа перекроют
Улица Курманжан Датки в городе Ош открыта для проезда
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Хотели как лучше, не&nbsp;вышло. Парковка мэрии на&nbsp;Орто-Сайском рынке стала квестом Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5&nbsp;процентов: отдых и&nbsp;отели с&nbsp;выгодой BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
30 апреля, четверг
22:09
В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов
22:01
Центральная Азия объединяет усилия для борьбы с сейсмическими угрозами
21:50
Замена тепловой сети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Боконбаева
21:45
Страны СНГ формируют перечень работ, где труд женщин запрещен или ограничен
21:29
В Бишкеке начнутся плановые испытания тепловых магистралей