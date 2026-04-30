В Бишкеке временно вводят двустороннее движение на участке улицы Киевской

С 1 мая в связи с расширением улицы Шопокова временно вводится двустороннее движение на улице Киевской от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Такая мера направлена на анализ эффективности принимаемых решений и снижение транспортной нагрузки на прилегающие участки улично-дорожной сети.

Водителей просят с пониманием отнестись к введенным изменениям, строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки, а также проявлять повышенную внимательность при проезде указанного участка.