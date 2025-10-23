В ЦИК Кыргызстана сменился заместитель председателя

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурлан Койчукеев сложил с себя полномочия, но продолжит работу в составе комиссии как ее член. Об этом сообщили в ЦИК.

На заседании, состоявшемся сегодня, члены комиссии избрали нового заместителя председателя — Бахадыра Конурова.

Бахадыр Конуров выдвинут в состав Центризбиркома парламентом по квоте партии «Ишеним», тогда как Нурлан Койчукеев назначался по президентской квоте.

Решение об изменении руководящего состава принято большинством голосов членов комиссии.