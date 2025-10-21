12:08
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Власть

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Правящая Либерально-демократическая партия страны договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления, что гарантирует избрание Санаэ Такаити на пост премьера.

В начале октября Санаэ Такаити избрана новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования. В общей сложности она набрала 185 голосов из 341. Ее конкурент — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Отметим, что в Японии впервые премьер-министром будет женщина.

Напомним, что в июле коалиция, возглавляемая либерал-демократами под руководством Сигэру Исибы, потеряла большинство в верхней палате парламента на выборах.

Сам премьер сообщил, что поручил генеральному секретарю партии организовать внеочередные выборы нового председателя. Он назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника поддерживать более тесные связи с Вашингтоном и партнерами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347846/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити
Создание кыргызско-японского диагностического центра онкологии обсудил кабмин
В Японии разработали лазерные дроны для защиты кур от птичьего гриппа
В городе Ош пройдут Дни японской культуры
В Японии впервые премьер-министром будет женщина
Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение
В проекте по модернизации транспортных коридоров КР хочет участвовать Япония
Расширение программ трудоустройства граждан КР в Японии обсудили в Минтруда
В Бишкеке пройдет Фестиваль японского кино — 2025
Япония приглашает молодежь КР принять участие в программе «Верховенство права»
Популярные новости
Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в&nbsp;неуплате 14&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;аренду Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду
Камчыбек Ташиев принял участие в&nbsp;заседании Совета руководителей спецслужб СНГ Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
12:04
В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал Уланбек Сатиев В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал...
12:01
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
12:00
Зов кочевников: почему 16-летняя Бегимай выбрала кок бору, а не танцы
11:57
Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити
11:51
В мэрии города Ош кадровые перестановки