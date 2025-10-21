Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Правящая Либерально-демократическая партия страны договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления, что гарантирует избрание Санаэ Такаити на пост премьера.

В начале октября Санаэ Такаити избрана новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования. В общей сложности она набрала 185 голосов из 341. Ее конкурент — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Отметим, что в Японии впервые премьер-министром будет женщина.

Напомним, что в июле коалиция, возглавляемая либерал-демократами под руководством Сигэру Исибы, потеряла большинство в верхней палате парламента на выборах.

Сам премьер сообщил, что поручил генеральному секретарю партии организовать внеочередные выборы нового председателя. Он назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника поддерживать более тесные связи с Вашингтоном и партнерами.