В Японии впервые премьер-министром будет женщина, сообщает Kyodo.

Фото Reuters. 64-летняя Санаэ Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра Японии

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала нового председателя — 64-летнюю Санаэ Такаити, которая 15 октября после утверждения парламентом станет первой в истории страны женщиной премьер-министром.

Досрочные выборы прошли после отставки предыдущего лидера и премьер-министра Сигэру Исибы, который объяснил свое решение необходимостью предотвращения раскола в правящей партии.

Напомним, что в июле коалиция, возглавляемая либерал-демократами под руководством Сигэру Исибы, потеряла большинство в верхней палате парламента на выборах.

Сам премьер сообщил, что поручил генеральному секретарю партии организовать проведение внеочередных выборов нового председателя. Он назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника поддерживать более тесные связи с Вашингтоном и партнерами.