Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Санкции. Запрета на въезд Путина в Европу на переговоры с Трампом не будет

Венгрия пообещала обеспечить Владимиру Путину беспрепятственный въезд в страну для переговоров с Дональдом Трампом.

«Венгрия с уважением примет президента России Владимира Путина, когда он приедет на саммит с президентом США Дональдом Трампом», — заявил глава МИД Петер Сийярто.

Он добавил, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть ее.

По его словам, дата и детали саммита в Будапеште зависят от того, состоится ли на следующей неделе встреча глав МИД России и США и какие результаты она принесет.

В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Владимиру Путину и Сергею Лаврову въезд на территорию ЕС.

«Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров попадают под санкции «по заморозке активов, но не конкретно по запрету на поездки», — заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По ее словам, «встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если она действительно состоится, то запретов на поездки как таковых не будет».

По ее словам, существуют «потенциальные исключения» относительно ордеров на арест, выданных МУС, но такие исключения определяются государствами-участниками Римского статута в индивидуальном порядке.

Представитель ЕК Олоф Джилл сообщил, что решения о разрешении на пролет самолета Путина в воздушном пространстве стран ЕС по пути в Венгрию будут принимать власти этих государств.

Ранее Дональд Трамп анонсировал свою встречу с Владимиром Путиным в Венгрии.
