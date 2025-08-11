Более 40 кыргызстанок в Ираке нуждаются в помощи в возвращении в Кыргызстан

Более 40 женщин необходимо вернуть из Ирака в Кыргызстан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он отметил, что встретился с родственниками этих женщин.

«Их тоже необходимо вернуть в Кыргызстан, ведь это наши граждане, а Конституция обязывает нас заботиться о них. Я надеюсь, что президент и в этот раз не откажет их родственникам и окажет содействие в их возвращении. Более чем 40 женщин находятся в плохих условиях и нуждаются в помощи», — написал депутат.

Он добавил, что готовит письмо на имя президента с просьбой оказать помощь кыргызстанкам.

С 2021 года правительство КР проводит кампании по возвращению кыргызстанцев из Сирии и Ирака. Ранее сообщалось, что за прошедшие годы было возвращено более 500 граждан, большинство из которых — несовершеннолетние дети.