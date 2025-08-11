20:16
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

Более 40 кыргызстанок в Ираке нуждаются в помощи в возвращении в Кыргызстан

Более 40 женщин необходимо вернуть из Ирака в Кыргызстан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он отметил, что встретился с родственниками этих женщин.

«Их тоже необходимо вернуть в Кыргызстан, ведь это наши граждане, а Конституция обязывает нас заботиться о них. Я надеюсь, что президент и в этот раз не откажет их родственникам и окажет содействие в их возвращении. Более чем 40 женщин находятся в плохих условиях и нуждаются в помощи», — написал депутат.

Он добавил, что готовит письмо на имя президента с просьбой оказать помощь кыргызстанкам.

С 2021 года правительство КР проводит кампании по возвращению кыргызстанцев из Сирии и Ирака. Ранее сообщалось, что за прошедшие годы было возвращено более 500 граждан, большинство из которых — несовершеннолетние дети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339223/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
США исключили «Хайат Тахрир аш-Шам» из перечня террористических организаций
Дональд Трамп подписал указ об отмене cанкций против Сирии
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Европейский союз снимает все экономические санкции с Сирии
Впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии
Дональд Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии
Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах
США закрывают три из восьми своих военных баз в Сирии
В новое правительство Сирии вошла одна женщина — давняя противница Башара Асада
Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России выдать Башара Асада
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
20:12
Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргызстане Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргы...
20:02
Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер
19:43
Более 40 кыргызстанок в Ираке нуждаются в помощи в возвращении в Кыргызстан
19:40
NASA подтвердило, что в небе над Джорджией пролетел метеорит и взорвался
19:26
В мэрию Оша поступили 15 электромобилей для муниципального такси