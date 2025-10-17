Оценку рисков по фактам семейного насилия закрепили в законе

Президент подписал изменения в некоторые законодательные акты — Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

Документ подписан Жогорку Кенешем 11 сентября 2025 года для повышения эффективности выполнения международных обязательств Кыргызстана в рамках Декларации об искоренении насилия в отношении женщин (принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993-го), Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята резолюцией 34/180 Генассамблеи от 18 декабря 1979 года), а также пункта 25.2 Цели 8 Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением кабинета министров от 16 сентября 2022-го № 513.

Законом: