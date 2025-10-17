09:22
Власть

Оценку рисков по фактам семейного насилия закрепили в законе

Президент подписал изменения в некоторые законодательные акты — Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

Документ подписан Жогорку Кенешем 11 сентября 2025 года для повышения эффективности выполнения международных обязательств Кыргызстана в рамках Декларации об искоренении насилия в отношении женщин (принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993-го), Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята резолюцией 34/180 Генассамблеи от 18 декабря 1979 года), а также пункта 25.2 Цели 8 Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением кабинета министров от 16 сентября 2022-го № 513.

Законом:

  • увеличивается срок ареста с 7 до 14 суток;
  • вводится запрет и (или) ограничения с электронным наблюдением, применяемые за совершение правонарушений, связанных с семейным насилием, назначаемые судом до трех месяцев;
  • статья 70 «Семейное насилие» дополняется понятием «преследование»;
  • за уклонение лица, совершившего правонарушение, связанное с семейным насилием, от прохождения коррекционной программы либо запретов и (или) ограничений с электронным наблюдением устанавливается взыскание в виде применения ареста от 7 до 14 суток;
  • за органами внутренних дел закрепляются полномочия по оценке рисков по каждому уведомлению о семейном насилии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347467/
просмотров: 208
