Ударила внучку ножом: ГУВД о деталях дела о насилии в семье в Чуйской области

Милиция Чуйской области начала проверку после видеообращения в соцсетях девушки, заявившей о насилии со стороны бабушки. В ходе разбирательства вскрылись факты давних семейных конфликтов и уголовное дело о нанесении ножевого ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 12 апреля 2026 года сотрудники милиции в сосетях обнаружили ролик, где девушка рассказывает о побоях со стороны бабушки.

Проверка показала, что еще в 2022 году возбудили уголовное дело по статье 136 УК КР. Тогда экспертиза подтвердила, что бабушка нанесла внучке удар кухонным ножом в область лопатки, причинив легкий вред здоровью.

Читайте по теме Семейное насилие. В 2025 году возбуждено 656 уголовных дел

В марте 2026 года пострадавшая, 2007 года рождения, сама обратилась в ОВД Токмока. Она пыталась выселить из своей квартиры мать, которая не оплачивает коммунальные услуги. Милиция отказала в возбуждении дела, так как спор является гражданско-правовым и должен решаться в суде.

Установлено, что в 2023 году девушка полгода провела в детском интернате, откуда ее позже забрали мать и бабушка.

Правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств, изложенных в видеообращении.

Случаи домашнего насилия остаются острой социальной проблемой, несмотря на ужесточение законодательства. Согласно статистике института омбудсмена, значительная часть административных арестов в 2026 году связана именно с конфликтами внутри семьи.

Правозащитники отмечают, что подобные затяжные споры, где замешаны и имущественные интересы, и физическое насилие над несовершеннолетними, требуют комплексного вмешательства социальных служб.