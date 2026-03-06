18:58
Активисты требуют прозрачного расследования гибели Айжаныл Аликараевой

Общественные организации Ошской области требуют провести всестороннее и независимое расследование смерти 21-летней Айжаныл Аликараевой, тело которой найдено 19 февраля в Ноокатском районе. Об этом сообщила глава общественной организации «Интербилим-Ош» Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, активисты направили открытое обращение генеральному прокурору, министру внутренних дел и омбудсмену. В документе подчеркивается, что общественность глубоко возмущена тем, что, несмотря на подозрения в убийстве, супруг погибшей до сих пор остается на свободе, а его родственники активно продвигают версию о самоубийстве.

«Версия о суициде вызывает серьезные сомнения, так как за день до трагедии Айжаныл умоляла мать о помощи. В СМС-сообщениях и телефонных звонках девушка открыто говорила, что муж ее избивает, и просила забрать ее из «семейного ада». Это были не слова человека, решившего свести счеты с жизнью, а последний крик жертвы, искавшей спасения», — заявляют правозащитники.

Активисты обращают внимание на то, что ситуация с правами женщин в Кыргызстане достигла критической отметки.

«За девять месяцев 2025 года зарегистрировано более 16 тысяч обращений по фактам насилия и 31 случай убийства внутри семьи. При этом количество выданных охранных ордеров выросло на 20 процентов, достигнув почти 13 тысяч, однако уголовных дел было возбуждено всего 456. Эти цифры подтверждают, что государственные меры защиты остаются крайне неэффективными», — говорится в обращении.

В связи с этим сеть «Региональный гражданский форум» требует взять дело под личный контроль генерального прокурора, исключить давление на следствие и провести открытый брифинг УВД Ошской области в течение 48 часов. Также активисты настаивают на полной независимости судебно-медицинской экспертизы и организации прямых трансляций судебных заседаний в соцсетях и по ТВ для обеспечения максимальной прозрачности процесса.

Правозащитники требуют от МВД четкого ответа: какие меры принимаются для реального сокращения насилия и сколько еще женщин должно погибнуть, прежде чем безопасность граждан станет абсолютным приоритетом для государства.

Напомним, в Ноокатском районе Ошской области 21-летняя женщина найдена повешенной в сарае своего дома. Сообщение о происшествии в милицию поступило 20 февраля. Местные СМИ сообщали, что девушка вышла замуж год назад и была беременна. По словам близких, она неоднократно жаловалась на насилие со стороны мужа. Родственники женщины не верят в версию о самоубийстве и требуют тщательного расследования.
