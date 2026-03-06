В Чуйской области задержан подозреваемый в совершении семейного насилия

4 марта в ОВД Жайылского района с заявлением обратилась гражданка Ш.Ы., 1989 года рождения, о принятии мер в отношении ее гражданского супруга Ю.Ф., 1991 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в заявлении указано, что в тот же день, находясь дома, муж применил к Ш.Ы. физическое и психологическое насилие. Кроме того, их несовершеннолетнего сына А.Ч., 2008 года рождения, он избил и ударил головой, в результате чего ребенок потерял сознание.

Согласно предварительному диагнозу, у А.Ч. выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и возможный перелом носа.

По данному факту следственная служба ОВД Жайылского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 177 (семейное насилие) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого — гражданина Ю.Ф. В порядке статьи 96 УПК КР он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает, что любые проявления агрессии и насилия в отношении женщин и несовершеннолетних будут жестко пресекаться, а виновные лица привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.