Дональд Трамп заявил, что Украина намерена перейти в наступление

Дональд Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление, и он примет решение по этому вопросу.

Американский лидер также сказал журналистам, что 17 октября будет обсуждать с Владимиром Зеленским наступление, в которое планирует пойти Украина. Будут ли США поставлять ВСУ «Томагавки», он пока не уточнил.

«Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление, вы это знаете. И нам придется принять решение», — сказал Дональд Трамп прессе.

МИД России в свою очередь заявил: «Киевский режим не скрывает подготовку новых терактов против РФ с целью эскалации конфликта. Об этом 8 октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких «спецопераций СБУ» против нашей страны. Очевидно, они сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия «Томагавк».

Встреча президентов Соединенных Штатов и Украины состоится в Белом доме. Они планируют обсудить просьбу Киева о поставке ракет «Томагавк» и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов.

При этом ранее Дональд Трамп намекнул, что может отправить «Томагавки» Украине, чтобы оказать давление на главу России Владимира Путина.