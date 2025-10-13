13:19
Ситуация вокруг Украины

США передадут Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт не удастся урегулировать

Вашингтон передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт вокруг Украины не удастся урегулировать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным.

«Возможно, я поговорю с ним (Владимиром Путиным). Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — сказал глава Белого дома.

По его словам, он уже обсудил вопрос вооружений с Владимиром Зеленским, и подтвердил, что Киев надеется на получение именно этих ракет. Трамп провел очередной телефонный разговор с президентом Украины.

В Кремле возможность передачи ракет Tomahawk Киеву ранее назвали серьезным витком эскалации.
