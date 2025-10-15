20:12
«Исчезли волосы»: Трамп недоволен своей фотографией на обложке журнала Time

Фото Time

Президент США выразил недовольство новой обложкой журнала Time, посвященной его участию в мирном соглашении между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Дональда Трампа, фотография, выбранная редакцией, получилась «неудачной» и «исказила» его внешний вид. На снимке, размещенном на обложке журнала, глава Белого дома в костюме и красном галстуке, снятый с нижнего ракурса на фоне солнечного света.

В социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что фотография ему не понравилась.

«Они «убрали» мои волосы, а потом на голове появилось что-то похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться снизу, эта фотография просто ужасная и заслуживает того, чтобы ее высмеяли. Что они делают и зачем?» — написал американский президент.

Несмотря на то что статья, по словам Дональда Трампа, получилась относительно хорошей, он потребовал от издания отозвать обложку.
