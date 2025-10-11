10:50
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Копии верительных грамот вручил МИД новый посол Пакистана в Кыргызстане

Копии верительных грамот вручил МИД новый посол Пакистана в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Уточняется, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана Алтамаш Вазир Хан вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Темирбеку Эркинову.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень кыргызско-пакистанских отношений, а также выразили готовность к их дальнейшему развитию и углублению. Подчеркнута заинтересованность в продолжении политического диалога на высоком уровне и активизации торгово-экономического сотрудничества.
