В четырех районах КР высадят 800 тысяч деревьев для борьбы с изменением климата

В Кыргызстане в рамках масштабного климатического проекта в 2026 году планируется высадить около 800 тысяч саженцев на площади 700 гектаров. Зеленые насаждения появятся в наиболее уязвимых к изменению климата регионах — Сузакском, Тогуз-Тороуском, Ак-Талинском и Узгенском районах.

Основная цель инициативы — поглощение углерода и восстановление деградированных земель. Проект реализуется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с АРИС при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда.

Как сообщили в полномочном представительстве президента в Джалал-Абадской области, только в Тогуз-Тороуском и Сузакском районах этой весной будет высажено более 211 тысяч деревьев. Основной объем работ сосредоточен в Тогуз-Торо, где на 86 гектарах появится 150,6 тысячи саженцев тянь-шаньской ели, арчи, а также яблонь и абрикосов.

Создание многолетних плодовых садов рассматривается как альтернативный источник дохода для местных жителей. Это позволит снизить нагрузку на пастбища, которые деградируют из-за избыточного выпаса скота.

ФАО обеспечивает участников не только саженцами, но и ограждениями, а также системами капельного орошения. Помимо технической помощи, сельчан обучают рациональному управлению природными ресурсами в условиях повышения температур и сокращения осадков.

Восстановление лесов в этих районах продолжится и в осенний период 2026 года.