Власть

В Сокулуке 15 гектаров сельхозземель перевели под индустриальный центр

Кабмин утвердил решение о трансформации земельного участка площадью 15 гектаров, расположенного в селе Кожомкул Сокулукского района Чуйской области. Участок, ранее относящийся к категории сельхозугодий, переведен в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и иных назначений.

Согласно постановлению, на территории планируется строительство индустриально-логистического центра и объектов промышленного назначения.

Местным властям поручено обеспечить возмещение убытков сельхозпроизводства, внести изменения в земельный кадастр, разработать и утвердить градостроительную документацию, а также строго соблюдать строительные и экологические нормы.

В числе обязательных условий — организация систем отвода талых и дождевых вод, учет сейсмической безопасности, мониторинг опасных природных процессов, а также защита историко-культурного наследия с привлечением археологов при проведении строительных работ.

Кроме того, участок подлежит обязательному использованию по назначению. В случае неосвоения или нарушения условий земли могут быть изъяты и возвращены в первоначальное состояние.

Постановление вступает в силу через десять дней.
