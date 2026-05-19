Велодорожки на бульваре Эркиндик: удобно ли стало пешеходам и самокатчикам

На бульваре Эркиндик в Бишкеке появились велодорожки с разметкой и направлением движения. Но вместо удобной инфраструктуры горожане получили узкие полосы, ямы на тротуаре и постоянное соседство пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и мопедов на ограниченном пространстве.

По действующим в Кыргызстане нормам ГОСТ 33150-2014 ширина однополосной велодорожки должна составлять минимум 1,5 метра, а двухполосной — от 2,5 до 3,6 метра.

В столице при строительстве новых веломаршрутов обычно закладывают ширину около 3 метров, например, на Южной магистрали, чтобы велосипедисты могли безопасно разъехаться. Но на Эркиндике в некоторых местах дорожки оказались заметно уже нормативов, почти вдвое.









Дополнительные вопросы вызывает и состояние самого покрытия. На участках с новой разметкой журналисты обнаружили ямы, неровности и поврежденный асфальт, что представляет опасность для пользователей средств индивидуальной мобильности — велосипедов, электросамокатов и мопедов.

Корреспонденты редакции 24.kg прогулялись по бульвару Эркиндик и попытались выяснить, стало ли здесь комфортнее после появления велодорожек как для пешеходов, потерявших часть тротуара, так и для самих велосипедистов и самокатчиков.

Мнения разделились. Пешеходам, конечно, неудобно, ведь их лишили не только значительного отрезка тротуарной площади, но и спокойной прогулки.







Да, можно сколько угодно говорить, что необходимо внимательно смотреть, но часто пользователь СИМ едет на максимальной скорости и появляется внезапно из-за пешеходов.

Велосипедисты и самокатчики разметке рады, пусть даже с ямами и минимальной шириной (где-то она доходит до 90 сантиметров), но все же им выделили отдельную полосу. В муниципалитете предусмотрели и направление велодорожек: с одной стороны бульвара нужно ехать вниз, с другой — вверх.

Аналогичная ситуация и на других улицах города. Пользователи соцсетей просят, буквально умоляют убрать лихих самокатчиков и велосипедистов с тротуаров, и печальная статистика травм — тому доказательство. Но мэр Бишкека Айбек Джунушалиев твердит, что это экологичный способ передвижения, и он будет на тротуарах.





Но одной только разметки недостаточно. Без качественного покрытия, соблюдения нормативов по ширине и четкого разделения потоков пешеходов и пользователей СИМ конфликтов на тротуарах меньше не станет. А значит, вопрос о том, удалось ли сделать бульвар Эркиндик действительно удобным и безопасным для всех, пока остается открытым.