Досрочные выборы депутатов ЖК обойдутся примерно в 800 миллионов сомов

Для досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша необходимо порядка 800 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

По его словам, увеличение расходов связано с повышением заработной платы членов избирательных комиссий. Ранее они получали по 2 тысячи сомов, теперь будут получать по 3 тысячи.

Далее парламент должен утвердить изменения в республиканский бюджет, поскольку эти средства изначально не были предусмотрены в законе о бюджете на 2025 год.

Напомним, 25 сентября Жогорку Кенеш седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.