Власть

Трамп убедил Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с ХАМАС нецензурно

Президент США нецензурно выругался в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, стремясь убедить его согласиться на сделку для прекращения войны в секторе Газа, утверждает Axios.

По данным издания, Дональд Трамп позвонил Биньямину Нетаньяху после того, как ХАМАС дал расплывчатое согласие на выдвинутый американским лидером план. Несмотря на отсутствие твердого согласия, Трамп посчитал это успехом. Нетаньяху же был скептичен и сказал, что повода для радости нет.

Глава Белого дома ответил на это: I don’t know why you’re always so fucking negative («Не пойму, почему ты всегда так чертовски негативен»). И добавил, что это победа и ее нужно забрать.

«Он должен был с этим смириться. У него нет выбора. Со мной нужно смириться», — позже заявил журналистам Дональд Трамп. 

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием.

Переговоры по первому этапу плана США по освобождению заложников и прекращению конфликта в Газе должны были начаться 5 октября, но перенесены на сегодня. Они пройдут в Египте.
