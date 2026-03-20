Атака на Иран. Премьер Израиля пообещал больше не бомбить газовые объекты

Премьер-министр Израиля рассказал, что их ВВС наносили удары по газовым объектам в Иране в одиночку, добавив, что по просьбе президента США их больше не будут бомбить. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции.

«Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса «Ассалуйе». Во-вторых, президент Трамп призвал воздержаться от будущих атак. И мы воздерживаемся», — сказал он.

Ранее стало известно об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности месторождение Южный Парс и промышленную зону «Ассалуйе», которая занимается переработкой ресурсов месторождения.

Позже глава Белого дома заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать месторождение Южный Парс.

На вопрос, видит ли он признаки обрушения иранского режима, Биньямин Нетаньяху ответил, что признаки есть, но подробно говорить о них он не может. В то же время премьер оговорился, что не знает, рухнет иранская власть или нет, но даже если и не рухнет, то во всяком случае будет сильно ослаблена.