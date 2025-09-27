Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН

Перед выступлением премьер-министра Израиля в ООН представители многих стран массово покинули зал заседаний, а некоторые освистали его.

Выступление Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН сопровождалось акциями несогласия с действиями Израиля — многие члены делегаций покинули зал до его речи, а его выступление неоднократно прерывалось криками.

Во время речи премьер-министр Израиля продемонстрировал карту под названием «Проклятье», отметив на ней «врагов государства, уничтоженных за последний год». Также зачитал имена израильских заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

По словам Биньямина Нетаньяху, его речь в реальном времени транслировалась в окруженную Израилем Газу через громкоговорители, а израильская разведка взломала местные телефоны для распространения его обращения. Он призвал ХАМАС сложить оружие и потребовал от группировки сдаться, пообещав, что армия не остановится, пока не освободит всех заложников.

Премьер также заявил, что страна ведет борьбу с исламистами по всему миру, а ее действия, несмотря на публичную критику, поддерживаются мировыми руководителями в частных беседах. «Мы защищаем весь мир. Мы защищаем Европу и Америку от варваров у ворот», — сказал он.

Биньямин Нетаньяху также отверг обвинения в том, что Израиль устроил в Газе геноцид. По его словам, в таком случае ЦАХАЛ не просил бы жителей покинуть территорию анклава.