11:37
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Не ругайтесь. Употребление мата негативно сказывается на здоровье — профессор

Частое употребление матерных слов негативно сказывается на здоровье человека. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук Турат Касымбеков.

Профессор, доктор медицинских наук Турат Касымбеков

«Чистая речь — она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так. Для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове», — сказал он.

По его словам, мусор в голове и мусор в языке приводят к тому, что человек отходит от законов природы и встает на путь саморазрушения. Использование мата провоцирует в организме большой выброс энергии. И если ее правильно не использовать, она становится негативной.

«Мы победили, может быть, во многих войнах, благодаря крепкому словцу. БЧК построили, ДнепроГЭС построили. И когда были те условия работы, те условия жизни, когда было необходимо мобилизовать свои силы, вот там эта сила давала огромную энергию. А когда в повседневности мы пытаемся вставлять речь какие-то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную», — считает Турат Касымбеков.

Он подчеркнул, что есть медицинские исследования, доказывающие, что ругающийся матом человек больше болеет, хуже выздоравливает, меньше живет.

«Если мы говорим о долголетии, то внутренний мир человека должен быть именно гармоничным. Включая то, какими словами он выражает свои мысли», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370388/
просмотров: 254
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
15 апреля, среда
11:33
Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании...
11:27
Депутат призвал устранить противоречия при легализации жилья в Бишкеке
11:22
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
11:21
Крышевание под носом мэрии, в Бишкеке не могут остановить незаконную торговлю
11:18
Депутат просит решить вопрос с мусорным полигоном в Кара-Балте