Частое употребление матерных слов негативно сказывается на здоровье человека. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук Турат Касымбеков.

Фото из архива. Профессор, доктор медицинских наук Турат Касымбеков

«Чистая речь — она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так. Для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове», — сказал он.

По его словам, мусор в голове и мусор в языке приводят к тому, что человек отходит от законов природы и встает на путь саморазрушения. Использование мата провоцирует в организме большой выброс энергии. И если ее правильно не использовать, она становится негативной.

«Мы победили, может быть, во многих войнах, благодаря крепкому словцу. БЧК построили, ДнепроГЭС построили. И когда были те условия работы, те условия жизни, когда было необходимо мобилизовать свои силы, вот там эта сила давала огромную энергию. А когда в повседневности мы пытаемся вставлять речь какие-то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную», — считает Турат Касымбеков.

Он подчеркнул, что есть медицинские исследования, доказывающие, что ругающийся матом человек больше болеет, хуже выздоравливает, меньше живет.

«Если мы говорим о долголетии, то внутренний мир человека должен быть именно гармоничным. Включая то, какими словами он выражает свои мысли», — резюмировал он.