Внешнее управление в Газе: освобождение заложников стороны обсудят в Египте

Переговоры по первому этапу плана США по освобождению заложников и прекращению конфликта в Газе начнутся 5 октября. Как сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источники, встреча пройдет в Египте — в ней примут участие делегации Израиля и США.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, «нас ждет драматическая неделя».

«Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер возглавит израильскую делегацию и примет участие в переговорах в Египте. На первом этапе переговоры будут касаться технической координации механизма освобождения заложников, а затем намерения провести предметные переговоры относительно следующих этапов соглашения», — отмечается в материале.

Предполагается, что Израиль может продолжить боевые действия, если сделка провалится.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Египет. Ожидается, что он примет участие в переговорах по уточнению деталей освобождения заложников, обсудит пути прекращения войны и возможные шаги к установлению прочного мира.

Тем временем, Израиль произвел десятки авиаударов и артиллерийских обстрелов по сектору Газа, несмотря на призыв Дональда Трампа прекратить бомбардировки, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя гражданской обороны Газы Махмуда Басаля.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием.