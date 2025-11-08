Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и 36 других израильских руководителей, обвинив в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа.

Среди тех, на кого выписали ордер, — министр обороны, министр национальной безопасности, начальник Генштаба и командующий ВМС Израиля.

Как заявила главная прокуратура Стамбула, основанием для этого послужило расследование «систематических» нападений на мирных жителей Газы, включая удары по больницам, гуманитарным колоннам и жилым районам. Надзорный орган утверждает, что в результате этих действий погибли тысячи палестинцев, многие из которых — женщины и дети.

По словам прокурора, собранные доказательства, в том числе судебно-медицинские заключения и показания свидетелей, подтверждают «индивидуальную уголовную ответственность» обвиняемых за военные преступления и геноцид.

Учитывая, что Биньямин Нетаньяху и остальные руководители находятся за рубежом, суд вынес постановления об их заочном аресте.