10:35
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и 36 других израильских руководителей, обвинив в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа.

из архива
Фото из архива. Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Среди тех, на кого выписали ордер, — министр обороны, министр национальной безопасности, начальник Генштаба и командующий ВМС Израиля.

Как заявила главная прокуратура Стамбула, основанием для этого послужило расследование «систематических» нападений на мирных жителей Газы, включая удары по больницам, гуманитарным колоннам и жилым районам. Надзорный орган утверждает, что в результате этих действий погибли тысячи палестинцев, многие из которых — женщины и дети.

По словам прокурора, собранные доказательства, в том числе судебно-медицинские заключения и показания свидетелей, подтверждают «индивидуальную уголовную ответственность» обвиняемых за военные преступления и геноцид.

Учитывая, что Биньямин Нетаньяху и остальные руководители находятся за рубежом, суд вынес постановления об их заочном аресте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350153/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции. Запрета на въезд Путина в Европу на переговоры с Трампом не будет
Трамп убедил Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с ХАМАС нецензурно
Биньямин Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удар по Дохе
Суд Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада
Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН
Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада
Трамп подписал указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
10:31
В Кыргызстане на могиле Героя Советского Союза установили новый памятник В Кыргызстане на могиле Героя Советского Союза установи...
10:29
США укрепляют торгово-экономические связи с Кыргызстаном
10:22
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
10:04
Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
09:41
Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продлили до конца 2026 года
7 ноября, пятница
23:37
ИИ получил доступ и стал просматривать Gmail и Google Drive пользователей