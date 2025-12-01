11:14
Биньямин Нетаньяху просит президента Израиля помиловать его по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по ряду коррупционных дел, направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальную просьбу о помиловании. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

По ее данным, прошение написано на 111 страницах.

Документы переданы в юридический отдел офиса президента, откуда направятся в Минюст Израиля. Профильный департамент «соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику» в канцелярии Ицхака Герцога, который будет принимать окончательное решение.

Напомним, в 2019 году против Биньямина Нетаньяху выдвинули обвинения по трем делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях, в том числе о получении ценных подарков от друзей-миллиардеров и поблажках для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение его деятельности.

Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром Израиля, который давал показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него. Он отвергает обвинения.
