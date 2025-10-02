18:16
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Разведывательные данные Киеву для ударов вглубь России прокомментировал Кремль

Информацию СМИ о том, что США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России, прокомментировали в Кремле.

«Эти сообщения СМИ, как показывает практика, на пустом месте не бывают», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Соединенные Штаты передают Украине разведданные в режиме онлайн, это не новация.

«Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее, не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идут, — это очевидно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что Россия «должным образом» отреагирует на передачу Украине ракет «Томагавк».

Дмитрий Песков также высказался о попытках Евросоюза использовать замороженные российские активы. «Участники обсуждений в Европе о возможности конфискации российских активов похожи на «банду», Москва не оставит такие действия без ответа», — сказал он.
