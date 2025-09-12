Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар). Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе.



Фото Reuters. Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)

«Члены Совета подчеркнули, что освобождение заложников, включая убитых боевиками ХАМАС, и прекращение войны и страданий в секторе Газа должны оставаться нашим главным приоритетом», — говорится в резолюции Совбеза ООН.

В тексте также содержится призыв продолжить дипломатические усилия при посредничестве Катара, Египта и США для достижения мира.

Выступая на заседании СБ ООН, представитель Израиля сказал, что удар по Дохе был направлен против лидеров ХАМАС, которые были «вдохновителями и организаторами» атаки на Израиль 7 октября.

«Террористам нет убежища ни в Газе, ни в Тегеране, ни в Дохе. У террористов нет иммунитета. История не будет благосклонна к сообщникам. Либо Катар осудит ХАМАС, изгонит ХАМАС и привлечет ХАМАС к ответственности, либо это сделает Израиль», — отметил он.

Напомним, Армия Израиля нанесла удары по центру Дохи 9 сентября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это была независимая операция его страны против главарей ХАМАС.

Как сообщили на заседании Совбеза ООН, в результате удара были убиты сын главного переговорщика ХАМАС и еще четыре человека, связанные с группировкой. Высшее руководство ХАМАС выжило.

По данным властей Катара, также погиб один сотрудник службы безопасности Катара, а несколько других получили ранения.

Президент США Дональд Трамп заверил руководство Катара, что операций, подобных удару по Дохе, больше не будет.