14:15
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Власть

Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)

Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар). Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе.

Reuters
Фото Reuters. Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)

«Члены Совета подчеркнули, что освобождение заложников, включая убитых боевиками ХАМАС, и прекращение войны и страданий в секторе Газа должны оставаться нашим главным приоритетом», — говорится в резолюции Совбеза ООН.

В тексте также содержится призыв продолжить дипломатические усилия при посредничестве Катара, Египта и США для достижения мира.

Выступая на заседании СБ ООН, представитель Израиля сказал, что удар по Дохе был направлен против лидеров ХАМАС, которые были «вдохновителями и организаторами» атаки на Израиль 7 октября.

«Террористам нет убежища ни в Газе, ни в Тегеране, ни в Дохе. У террористов нет иммунитета. История не будет благосклонна к сообщникам. Либо Катар осудит ХАМАС, изгонит ХАМАС и привлечет ХАМАС к ответственности, либо это сделает Израиль», — отметил он.

Напомним, Армия Израиля нанесла удары по центру Дохи 9 сентября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это была независимая операция его страны против главарей ХАМАС.

Как сообщили на заседании Совбеза ООН, в результате удара были убиты сын главного переговорщика ХАМАС и еще четыре человека, связанные с группировкой. Высшее руководство ХАМАС выжило.

По данным властей Катара, также погиб один сотрудник службы безопасности Катара, а несколько других получили ранения.

Президент США Дональд Трамп заверил руководство Катара, что операций, подобных удару по Дохе, больше не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343242/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Ракетный удар Израиля по Катару. Трамп обещает, что подобного больше не будет
Садыр Жапаров осуждает ракетный удар Израиля по Катару
Израиль начал новую войну?
Израиль призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную атаку
Действия Израиля в секторе Газа соответствуют критериям геноцида — IAGS
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы
Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН
Армия обороны Израиля начала захват Газы
Популярные новости
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
14:09
Анонимную горячую линию для детей предложили создать в Бишкеке Анонимную горячую линию для детей предложили создать в ...
14:04
Землетрясение произошло возле Бишкека
14:00
Низкие зарплаты, нехватка кадров, игнорирование ученых. Интервью главы НАН КР
13:55
В Чуйской области стратегический объект продали за копейки: прокуратура вернула
13:49
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны