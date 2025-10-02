Украине перевели очередной транш в счет доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз перевел Украине очередной транш в счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила Европейская комиссия.

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш исключительного кредита макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро... В частности, 2 миллиарда евро из сегодняшней выплаты будут выделены на беспилотники в соответствии с взаимным соглашением между ЕС и Украиной», — говорится в пресс-релизе.

Кредиты погашаются за счет средств от замороженных российских государственных активов, находящихся в Евросоюзе, уточнила ЕК.