Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украине перевели очередной транш в счет доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз перевел Украине очередной транш в счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила Европейская комиссия.

«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш исключительного кредита макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро... В частности, 2 миллиарда евро из сегодняшней выплаты будут выделены на беспилотники в соответствии с взаимным соглашением между ЕС и Украиной», — говорится в пресс-релизе.

Кредиты погашаются за счет средств от замороженных российских государственных активов, находящихся в Евросоюзе, уточнила ЕК.
