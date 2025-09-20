В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»

В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа о том, что Владимир Путин «подвел его».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент США продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта в Украине, поэтому его эмоциональное отношение вполне понятно.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, Путин сохраняет готовность и желание закончить конфликт с Киевом политико-дипломатическими средствами и «делает для этого многое».

«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного урегулирования, наоборот, это чинит препятствия», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее, на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, Трамп заявлял, что «президент Российской Федерации, продолжая войну в Украине, несмотря на мои усилия по прекращению боевых действий, сильно подвел меня».