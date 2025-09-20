12:38
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»

В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа о том, что Владимир Путин «подвел его».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент США продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта в Украине, поэтому его эмоциональное отношение вполне понятно.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, Путин сохраняет готовность и желание закончить конфликт с Киевом политико-дипломатическими средствами и «делает для этого многое».

«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного урегулирования, наоборот, это чинит препятствия», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее, на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, Трамп заявлял, что «президент Российской Федерации, продолжая войну в Украине, несмотря на мои усилия по прекращению боевых действий, сильно подвел меня».

Ссылка: https://24.kg/vlast/344245/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
В Кремле впервые прокомментировали охлаждение отношений России и Азербайджана
Россия призывает оказать давление на Украину для проведения переговоров
Сейчас в России время военной цензуры, заявил пресс-секретарь Владимира Путина
Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
В Кремле объяснили отказ России от безоговорочного перемирия с Украиной
Эмоциональная перегрузка. Недовольство Трампа Путиным прокомментировали в Кремле
Прямые переговоры России и Украины прокомментировали в Кремле
РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но есть нюансы — Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
Дом, который построил Атамбаев. Нюансы Дом, который построил Атамбаев. Нюансы
Президент лишил министерства части полномочий: их&nbsp;функции уходят в&nbsp;&laquo;Тундук&raquo; Президент лишил министерства части полномочий: их функции уходят в «Тундук»
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
12:17
В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазана В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазан...
12:00
Японские игры разума, мистика и вестерн. Что смотреть на следующей неделе
11:49
В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
11:37
Сколько объектов здравоохранения построено в Кыргызстане, рассказали чиновники
11:31
В Бишкеке задержали еще одного подозреваемого в избиении жены