Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали

На полях саммита ОДКБ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с кыргызстанцами, работающими в РФ. Он заявил, что Москва готова продолжать упрощение процедур для трудовых мигрантов из КР.

По словам Дмитрия Пескова, в России трудятся «свыше полумиллиона граждан Кыргызстана», и вопрос их статуса постоянно находится в повестке двусторонних отношений.

Он напомнил, что накануне министр внутренних дел РФ выступил на российско-кыргызских переговорах, где подробно обсуждались меры по упорядочению пребывания мигрантов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что РФ стремится соблюдать принципы ЕАЭС и одновременно наводить порядок в миграционной сфере. «Главное — сделать так, чтобы им было легко выполнять все законные требования», — сказал он.

При этом отметил, что значительная часть трудовых мигрантов до сих пор не проходит регистрацию должным образом: речь идет о «нескольких десятках тысяч человек».

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Бишкек совместно работают над решением этой проблемы, и нынешний уровень отношений позволяет обсуждать ее конструктивно. «Да, проблема есть, но не нужно ее преувеличивать. Здесь просто с обеих сторон надо приложить усилия», — заявил он.