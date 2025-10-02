16:42
Власть

США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России — СМИ

США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России. Президент Дональд Трамп одобрил передачу данных для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории РФ, сообщаетThe Wall Street Journal.

По информации издания, американские власти также просят союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку. Газета отмечает, что это первый случай, когда действующая администрация будет помогать Украине в совершении атак на объекты в глубине России.

Обмен разведданными позволит Украине эффективнее наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам российской энергетической инфраструктуры с целью лишить Кремль доходов и нефти, пишет издание.

По словам представителей Белого дома, администрация рассматривает возможность поставок Украине ракет наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 километров. Решение о том, что именно передать, пока не принято, если вообще будет принято, подчеркивает газета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345706/
просмотров: 197
