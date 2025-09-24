О возвращении территорий Украиной. В Кремле отреагировали на заявления Трампа

Кремль прокомментировал новые заявления президента США Дональда Трампа о конфликте в Украине.

«Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским, и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский, это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у Москвы будет возможность донести свою позицию на встрече главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио.

По мнению официального представителя Кремля, позиции Украины сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года, с каждым днем они будут только ухудшаться, российские Вооруженные силы продолжают боевые действия.

«Война эта не бесцельная. Война эта для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и наши интересы и ликвидировать первопричины того конфликта, который есть между Россией и Украиной, который есть в области европейской безопасности». Предыдущая американская администрация и Европа отказывались принимать во внимание озабоченности России, которая будет продолжать отстаивать свои интересы.

Тезис о том, что Украина может что-либо отвоевать обратно, с точки зрения Москвы, ошибочен, динамика на фронтах свидетельствует об этом более чем красноречиво», — добавил Дмитрий Песков.

Он также сказал, что президент РФ высоко ценит политическую волю Дональда Трампа дальше способствовать мирному урегулированию и открыт для поиска путей к миру, но Украина отказывается от переговоров.

Ранее глава Белого дома заявлял, что что при поддержке Европейского союза Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию», а возможно «пойти еще дальше».