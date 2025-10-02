14:48
Садыр Жапаров: депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются

Фото из интернета. Садыр Жапаров: депутатские кресла по $1 миллионов больше не продаются

Президент Садыр Жапаров заявил, что новый закон о выборах создает условия для проведения чистых и прозрачных выборов. Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, раньше депутатские места в Жогорку Кенеше стоили от $100 тысяч до $1 миллиона, но теперь «кресла» продаваться не будут. «Отныне каждый кандидат будет бороться исключительно за счет собственного авторитета и доверия народа», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он напомнил, что республика разделена на 30 округов, и от каждого будет избираться по три депутата. При этом одно место закреплено с учетом гендерного баланса.

Садыр Жапаров также прокомментировал требования к кандидатам, включая обязательный взнос в размере 300 тысяч сомов. По его словам, это не станет препятствием для авторитетных педагогов или врачей, так как при желании их смогут поддержать родственники и сообщество. Эти средства, отметил президент, направят на организацию выборов, что позволит сократить нагрузку на бюджет.

«Мы создали все условия для прозрачных выборов. Теперь дело за самими избирателями — проявить гражданскую активность и не допустить практики продажи голосов», — отметил он.

Президент подчеркнул, что голосование будет проходить в условиях цифровизации: на участках установят камеры, а также создадут дополнительные точки голосования в аэропортах и крупных торговых центрах.

«В нашей новой истории выборы должны пройти максимально чисто. Главная проблема — покупка и продажа голосов. Если мы искореним это явление, остальные вопросы будут решены», — заявил Садыр Жапаров.
