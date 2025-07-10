Для работников железнодорожной отрасли построят ипотечные дома

Сегодня была заложена капсула под строительство ипотечных домов для работников железнодорожной отрасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управделами президента КР Каныбек Туманбаев.

По его словам, это не просто торжественное мероприятие. «Это ответ на вопросы, которые задавались на протяжении многих лет. Железнодорожники работают для страны днем и ночью. Теперь и государство создает для них условия. Жилищный вопрос связан с внутренним спокойствием каждого человека. Люди, отдающие свое время и здоровье, должны жить достойно. Мы принимаем решения, нацеленные именно на это», — отметил Каныбек Туманбаев.

Он добавил, что со времен независимости в Кыргызстане не строились железные дороги.

«К примеру, раньше в общем капитале компании также не было значительных сдвигов. В последние годы ситуация изменилась. С тех пор как к власти пришел Садыр Жапаров, железнодорожная отрасль снова возрождается. Идет строительство по маршруту Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече. Направление Китай — Кыргызстан — Узбекистан поднято на стратегический уровень. Все это результат системных усилий.

Например, если на 2021 год общий капитал компании составлял 4 миллиарда 800 миллионов сомов, то сейчас он вырос до 38 миллиардов 441 миллиона сомов», — добавил Каныбек Туманбаев.

Управделами отметил, что дом, под который сегодня заложили капсулу, часть этих общих перемен. «Эти дома для железнодорожников. Это люди труда. То, что государство предоставляет им жилье, это знак доверия. Мы заложили капсулу времени — значит, начало положено. Остальное будет завершено работой», — добавил Каныбек Туманбаев.