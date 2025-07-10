11:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Для работников железнодорожной отрасли построят ипотечные дома

Сегодня была заложена капсула под строительство ипотечных домов для работников железнодорожной отрасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управделами президента КР Каныбек Туманбаев.

По его словам, это не просто торжественное мероприятие. «Это ответ на вопросы, которые задавались на протяжении многих лет. Железнодорожники работают для страны днем и ночью. Теперь и государство создает для них условия. Жилищный вопрос связан с внутренним спокойствием каждого человека. Люди, отдающие свое время и здоровье, должны жить достойно. Мы принимаем решения, нацеленные именно на это», — отметил Каныбек Туманбаев.

Он добавил, что со времен независимости в Кыргызстане не строились железные дороги.

«К примеру, раньше в общем капитале компании также не было значительных сдвигов. В последние годы ситуация изменилась. С тех пор как к власти пришел Садыр Жапаров, железнодорожная отрасль снова возрождается. Идет строительство по маршруту Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече. Направление Китай — Кыргызстан — Узбекистан поднято на стратегический уровень. Все это результат системных усилий.
Например, если на 2021 год общий капитал компании составлял 4 миллиарда 800 миллионов сомов, то сейчас он вырос до 38 миллиардов 441 миллиона сомов», — добавил Каныбек Туманбаев.

Управделами отметил, что дом, под который сегодня заложили капсулу, часть этих общих перемен. «Эти дома для железнодорожников. Это люди труда. То, что государство предоставляет им жилье, это знак доверия. Мы заложили капсулу времени — значит, начало положено. Остальное будет завершено работой», — добавил Каныбек Туманбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335789/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
ГИК обвинили в установлении монополии на строительные материалы
В управделами президента рассказали, как расширить жилплощадь через ГИК
Как правильно подавать заявку в ГИК через «Түндүк», рассказал Каныбек Туманбаев
На госпипотеку теперь можно встать в очередь онлайн через «Түндүк»
Мэр города Ош обещал передать ипотечные квартиры молодым актерам в июле
Управделами ответило на заявление о несправедливом распределении жилья ГИК
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
Жалал-Абад облусунда 870тен ашык ипотекалык батир жарандарга берилет
В Кыргызстане строят почти 62 тысячи ипотечных квартир
Более 10 тысяч семей приобрели жилье после появления ГИК
Популярные новости
Сколько денег нужно на&nbsp;одного человека в&nbsp;день, чтобы отдохнуть на&nbsp;Иссык-Куле? Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Рейд: в&nbsp;Оше ни&nbsp;у&nbsp;одного горожанина, сдающего жилье в&nbsp;аренду, не&nbsp;было лицензии Рейд: в Оше ни у одного горожанина, сдающего жилье в аренду, не было лицензии
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
11:43
Для работников железнодорожной отрасли построят ипотечные дома Для работников железнодорожной отрасли построят ипотечн...
11:36
В КР зарегистрировано географическое указание «Дикий грецкий орех «Арстанбап»
11:34
Стало известно, каким будет Манас на площади Ала-Тоо
11:19
Порядок резервирования времени пересечения пунктов на границе ЕАЭС утвержден
11:14
Глава ГКНБ назвал, кто из депутатов ЖК вмешивается в кадровые вопросы на юге